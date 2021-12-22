Новогодние праздники 2022 неразрывно связаны с колядками, щедривками и посевалками. Когда и как приманивать счастье в дом с помощью старинных народных ритуалов – узнайте на УНИАН.

Новогодние праздники в 2022 году не заканчиваются празднованием Нового года. Далее нас еще ждут колядки, щедривки и посевалки – старинные народные ритуалы, что призваны привлечь в дом достаток и счастье. Для каждого из них есть своя дата и свои традиции.

Когда в Украине колядуют, щедруют и посевают в 2022 году, а также почему так важно не путать эти дни – читайте на УНИАН.

В какой последовательности колядуют, щедруют и посевают в Украине

Именно в такой, как перечислено в заголовке:

сначала колядование,

потом щедрование,

в завершение посевание.

Причем два из этих обрядов проводятся в одни сутки: вечером щедруют – а уже на утро следующего дня посевают.

Сразу оговоримся, что в некоторых регионах принято по второму кругу щедровать и посевать на Крещение 18 января (он считается третьим рождественским праздником).

Какого числа надо ходить колядовать

Википедия называет колядки выражениями "первобытной аграрной магии". Но в народном сознании магический обряд уже давно переплелся с чествованием христианской веры – ведь колядовать принято перед Рождеством.

Накануне праздника, в Рождественский Сочельник 6 января, компании парней и девчат во главе со звездочетом носят по домам Вифлеемскую звезду и в песнях восхваляют появление на свет маленького Иисуса Христа.

А вот изначально колядки посвящались рождению сыну языческой богини красоты и любви Коляды. По старому стилю, именно на 6 января приходилась самая длинная ночь в году, то есть День зимнего солнцестояния.

Кому можно колядовать? Принимать участие можно всем без исключения: и старикам, и молодежи, и детворе, и мужчинам, и женщинам. После ужина из 12 постных блюд люди несут кутью своей родне – но перед тем, как угостить хозяев дома кутьей, в песенных колядках желают им богатства, мира, счастья и процветания.

Когда нельзя колядовать? Заканчивают колядовать утром 7 января – и далее колядовать уже нельзя.

Колядка: текст

Коляда, коляда!

Подавай пирога,

Блин да лепёшку

В заднее окошко.

Когда нужно щедровать в Украине

Своим названием обряд обязан названию самого праздника, когда он и проводится – это Щедрый вечер 13 января.

В щедривках акцент всегда делается на пожелания материальных благ: желают достатка, богатого урожая и приплода домашнего скотине. В ответ хозяева также должны проявить щедрость: одарить тех, кто щедрует, сладостями и деньгами.

Кому можно щедровать? На этот раз распевать обрядовые песни отправляются лишь молодые хлопцы и девчата – детвора и старшее поколение остаются дома. Главные герои действа – Маланка и Василий, которые олицетворяют собой сестру Месяца и богатыря, который спас ее от чудища Змея.

Когда нельзя щедровать? Уже на следующее утро вступают в силу новые народные традиции – традиции посевания.

Щедривка: текст

Щедровочка щедровала,

Под оконцем ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте!

Щедрый вечер, добрый вечер!

Когда надо посевать в 2022 году

Завершается всё посеванием – непосредственно наСтарый Новый год 14 января. В старину принято было делать это еще на зорьке, а то и вовсе до восхода солнца. Сейчас так рано уже практически никто не ходит по домам с мешками зерна. Но по-прежнему считается, что чем раньше, тем лучше.

Дело в том, что народное поверье гласит: 14 января первым порог дома непременно должен переступить мужчина-посевальник – тогда, мол, и деньги, и достаток в доме водиться будут. А вот женщина-первая гостья – это якобы к слезам и печалям.

Поэтому посевальники наведываются в дома с самого утра и с песнями рассыпают на пороге зерно – как символ процветания и благополучия этого жилища. Убирать зерно нельзя до самого вечера.

Кому можно посевать? Исключительно мужчинам.

Чем нельзя посевать? Зерно для посевания должно быть цельным. Чаще всего выбирают рожь, пшеницу и ячмень, но бывает, что посевают даже гречкой. А вот горохом, пшеном и просом посевать не принято: по примете, это привлечет слезы в дом.

Посевалка: текст

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Хоть и старый Новый Год -

Пусть добро он принесет!

Мы желаем по старинке:

Плодовитости – скотинке,

Теплой будки – собачонке,

Блюдце молока – котенку,

Горсть пшеницы – петушку,

Девку красную – дружку,

Деток малых – папе с мамой,

Бабушке – внучаток малых!

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Открывайте сундучок,

Доставайте пятачок!

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