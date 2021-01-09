Новый год по старому стилю - один из главных зимних праздников.

В середине января проходит празднование Нового года по старому стилю. Этот праздник получил название Старый Новый год. Встречают его в ночь с 13 на 14 января. В 2021 году праздник отмечают в четверг. Этот день не предусматривает официального выходного, но имеет другие интересные традиции.

История Старого Нового года

Этот праздник со смешным названием возник из-за смены календарей в начале XX века. Когда-то весь мир жил по старому, григорианскому календарю. В 1918 году во многих странах мира произошел переход на более совершенный юлианский календарь, который отличается от григорианского на 13 дней. Таким образом, 1 января по новому стилю стали отмечать на 13 дней раньше. Смена календаря произошла также на территории бывшей Российской империи.

Читайте также9 января 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьОднако Православная церковь отказалась от нововведений и продолжила отмечать праздники по старому стилю. Новый год как светский праздник в народе теперь празднуется по новому стилю и не привязан к церковной дате, хотя старое празднование 14 января всё ещё осталось в нашей памяти. А вот религиозные торжества, такие как Рождество Христово и День святого Николая, мы продолжаем отмечать по старому, григорианскому календарю, хотя в большинстве стран мира прижились современные даты этих праздников.

Традиции и обычаи Старого Нового года

Дата Старого Нового года совпадает с датой именин Василия. Издавна в этот день было принято не спать всю ночь и засевать зерном дома соседей и знакомых. Эти народные традиции перекочевали в празднование Старого Нового года.

Накануне праздника, 13 января, наступает Щедрый вечер. Его также называют Маланки, Маланьи, Васильев вечер, Овсень, Щедрец, Толстая кутья. В этот день церковь почитает преподобную Маланью Римлянку. В этот вечер хозяйки готовили на стол сытные и богатые угощения: колбасы, свинину, вареники, холодец, блины. Главным блюдом на столе является щедрая кутья. От рождественской она отличается добавлением сала, смальца, масла или молока.

На праздничный стол обязательно собирается вся семья в чистой и новой одежде. Члены семьи веселятся, поют песни, просят друг у друга прощения. После ужина девушки красиво наряжаются и гадают на судьбу и женихов, а молодежь поет обрядовые песни (щедривки), ходит по домам и просит угощения. Иногда кто-то из молодых может нарядиться в козу Маланку и разыгрывали веселые сценки.

После полуночи 14 января наступает Васильев день. Мальчики и парни ходили к крестным и соседям и посевали дома зерном, желая счастья хозяевам. Этот обряд призван привлечь хороший достаток и урожай в Новый год. Считается, что в день Старого Нового года первый в дом должен зайти мужчина.

Что нельзя делать на Старый Новый год

В этот праздник нельзя ссориться, ругаться, сквернословить.

Нельзя одевать старую, грязную и темную одежду.

Девушкам нельзя посевать.

Нельзя брать и давать в долг, чтобы не ходить весь год в долгах.

Нельзя выносить мусор в этот день.

Не пересчитывайте в праздник мелкие монеты - будете весь год лить слезы.

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Автор: Екатерина Пулатова