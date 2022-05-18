Многие жители Харькова и области остались без дома из-за российских оккупантов

Харьков возвращается к обычной жизни. Жители города возвращаются в свои дома, а городские власти планируют запустить метро, станции которого стали домом для многих харьковчан.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В метро Харькова остаются сотни харьковчан, многим их них больше некуда идти, потому что российские оккупанты уничтожили их дома.

Девятилетний Глеб хранит сине-желтую ленту, которую ему дал военный в первый день, когда мальчик с матерью пришли на станцию. Екатерина с сыном из Золочева с 15 марта находятся в метро.

"Когда ракета над нами рванула, начало трясти дом. Думали ехать на Запад, но потом, когда мы приехали в метро и когда нас очень тепло приняли, как семья. Мы подумали, но ехать куда-то уже и не хочется", - вспоминает женщина.

Сейчас вернуться домой они не могут из-за постоянных обстрелов, поэтому мать и сына поселили в санатории.

"Кровати есть, матрасы есть. Мы не на полу. Там у нас душевая и туалет, то есть прямой в номере можно спокойно в туалет сходить и помыться", – рассказала Екатерина.

Всего на станциях харьковского метро от российских снарядов прятались сотни людей из окрестных сел и городков. Власти города после стабилизации ситуации начали отселять людей из подземки, чтобы запустить работу метро.

"Мы никого насильно не убираем из метрополитена. Единственное что – мы начали освобождать наши поезда. Люди жили в поездах. На станциях еще могут жить. Мы подыскиваем всем общежития", – отметил мэр Харькова Игорь Терехов.

Харьковчан, которые остались без дома из-за обстрелов, разместят в общежитиях, а жителей области, которые не могут вернуться домой, - в санаториях.

Как ранее сообщал УНИАН, городской глава Игорь Терехов подтвердил, что российские оккупанты оказались неспособны взять штурмом Харьков. Вражеские войска покидают окрестности города, двигаясь в сторону российско-украинской границы.

В связи со стабилизацией ситуации в городе с понедельника, 16 мая, в Харькове пустили общественный транспорт, включая трамваи, троллейбусы и автобусы. Первые две недели проезд бесплатный.

При этом Терехов указал, что метрополитен в городе также готовится к возобновлению работы. Открытие возможно в ближайшие пару недель. Людей, для которых подземка стала домом, расселят.

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