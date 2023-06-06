Жителям регионов, которые находятся в зоне риска затопления, нужно уезжать самостоятельно или ожидать эвакуации.

Ночью 6 июня оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС, из-за чего территория Украины ниже по течению Днепра оказалась под риском затопления. УНИАН публикует инструкцию для местных жителей о том, как действовать после прорыва дамбы.

Что делать местным жителям после подрыва Каховской ГЭС

МВД Украины опубликовали список населенных пунктов, из которых проводится эвакуация после подрыва дамбы. Это Херсон, смт Антоновка, Камышаны, Зимовник, а также села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка , Токаровка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, Приозерное.

Население Херсонской области призывают эвакуироваться. Для этого надо:

Видео дня

выключить все электроприборы и газовые плиты, перекрыть коммуникации в жилье;

взять с собой документы, вещи первой необходимости и "тревожный чемодан" (если есть);

взять домашних питомцев;

позаботиться о пожилых и одиноких людях, детях;

спланировать маршрут эвакуации из населенного пункта - вверх по течению Днепра и реки Кошовой.

Если вы не можете эвакуироваться самостоятельно - ожидайте помощи от спасателей. Для этого:

соберите вещи первой необходимости и поднимитесь на верхние этажи, крышу или возвышенность;

позвоните в спасательную службу - номер 112;

сигнализируйте о своем местоположении и ожидайте прибытия спасателей.

Спасатели эвакуируют жителей опасных районов автобусами в Херсон, далее в Николаев и затем в Хмельницкий, Одессу, Кропивницкий, Киев и другие города.

В 12:00 на железнодорожном вокзале из Херсона отправится эвакуационный поезд в Николаев.

Какие территории может затопить после взрыва на Каховской ГЭС

После подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами под угрозой затопления оказались более 80 населенных пунктов и сотни тысяч людей.

Ранее приблизительную карту затопления после взрыва на Каховской ГЭС публиковала немецкая газета The BILD.

Под угрозой затопления - весь черноморский регион Украины. Больше всего, вероятно, пострадают те части левого берега, которые находятся в низине. Подъем уровня воды будет ощущаться в Херсоне.

При этом некоторые эксперты считают, что Алешки после подрыва ГЭС не затопит, поскольку город находится на возвышенности.

Также подрыв дамбы может взывать сбои в работе Запорожской АЭС.

Вас также могут заинтересовать новости: