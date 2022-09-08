На пограничном пункте пропуска юна крымчанка порезала свой паспорт РФ. Девушке было всего десять лет, когда оккупанты захватили полуостров. Получать российское гражданство она не желала. А теперь крымчанка смогла от него отказаться.
Ролик, где девушка разрезает паспорт, обнародовал пресс-офис Государственной пограничной службы.
"Я получила этот паспорт во время оккупации Крыма не по собственному желанию. Но сейчас, находясь на пункте пропуска, я отказываюсь от полученного не по своему желанию гражданства России и уничтожаю этот паспорт", — сообщила девушка.
Затем она порезала документ на мелкие части, а сотрудник ГПС выбросил их в мусор. Юная крымчанка смогла добраться на подконтрольную Украине территорию. Девушка заявила, что считает себя украинкой и хочет иметь гражданство родной страны.
Напомним, на временно оккупированной части Херсонщины оккупанты активно пытаются навязывать российские паспорта. В пгт Большая Лепетиха Каховского района рашисты ходят по домам и предлагают заполнять анкеты на получение документа. А в Мелитополе мужчинам раздают повестки вместе с паспортами РФ.
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