Она отказалась от навязанного гражданства России.

На пограничном пункте пропуска юна крымчанка порезала свой паспорт РФ. Девушке было всего десять лет, когда оккупанты захватили полуостров. Получать российское гражданство она не желала. А теперь крымчанка смогла от него отказаться.

Ролик, где девушка разрезает паспорт, обнародовал пресс-офис Государственной пограничной службы.

"Я получила этот паспорт во время оккупации Крыма не по собственному желанию. Но сейчас, находясь на пункте пропуска, я отказываюсь от полученного не по своему желанию гражданства России и уничтожаю этот паспорт", — сообщила девушка.

Видео дня

Затем она порезала документ на мелкие части, а сотрудник ГПС выбросил их в мусор. Юная крымчанка смогла добраться на подконтрольную Украине территорию. Девушка заявила, что считает себя украинкой и хочет иметь гражданство родной страны.

Напомним, на временно оккупированной части Херсонщины оккупанты активно пытаются навязывать российские паспорта. В пгт Большая Лепетиха Каховского района рашисты ходят по домам и предлагают заполнять анкеты на получение документа. А в Мелитополе мужчинам раздают повестки вместе с паспортами РФ.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: