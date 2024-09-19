Крым – это временно оккупированная территории Украины и первым шагом к установлению мира должен быть вывод российских оккупационных войск с территории полуострова, отметили в Меджлисе.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать временно оккупированный Крым под мандат Организации Объединенных Наций (ООН) для проведения там "честного референдума".

На это заявление отреагировал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, такие предложения являются недопустимыми и циничными, а также не отвечают интересам Украины и крымских татар.

"Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично предположил, что для прекращения войны России против Украины, наше государство должно уступить Крым. Иначе расценить слова польского дипломата не представляется возможным. В частности он предлагает передать Крымский полуостров "под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законными жителями"", – говорится в заявлении президиума Меджлиса.

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Отмечается, что Меджлис крымскотатарского народа считает подобные заявления недопустимыми и циничными. Такими, которые не соответствуют ни национальным интересам Украины, ни правам и интересам коренного крымскотатарского народа Украины.

Там отметили, что в соответствии с украинским законодательством и международным правом, "законными жителями" Крыма являются исключительно граждане Украины и лица, которые законно оформили свое постоянное или временное пребывание на украинской территории, что подтверждается в установленном украинским законодательством порядке.

"Поэтому любые другие попытки установления законности проживания человека в украинском Крыму не нужны и нецелесообразны. Мы уверены, что любые предложения по решению вопроса прекращения войны России против Украины, достижения мира в Украине, восстановления ее территориальной целостности, восстановления нарушенных прав и свобод украинских граждан на оккупированных территориях должно происходить на основе национального законодательства Украины и международного права. Крым – это временно оккупированная территории Украины и первым шагом к установлению мира должен быть вывод российских оккупационных войск с территории полуострова", – добавили в Меджлисе.

Отмечается, что обсуждение любых вопросов относительно будущего временно оккупированного Крыма должно происходить только с участием и с согласия Украинского государства и коренного крымскотатарского народа.

Что предшествовало

Во время дискуссии на 20-й ежегодной встрече YES в Киеве, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать оккупированный Крым под мандат ООН, чтобы провести там "честный референдум".

Он отметил, что Крым является важным как для Украины, так и для правителя Кремля Владимира Путина. А потому, по мнению Сикорского, Москва и Киев не смогут договориться о мире без демилитаризации полуострова.

"Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законными жителями, и так далее... И мы могли бы отложить это на 20 лет", – считает Сикорский.

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