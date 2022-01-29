За год количество отказов в пересечении границы Украины гражданам Российской Федерации выросло в 2,5 раза.

В 2021 году работники Государственной пограничной службы Украины отказали в пересечении государственной границы около 7 тыс. гражданам РФ.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

"Наибольшим количеством иностранцев, которым было отказано в пропуске, как и в позапрошлом году, остаются граждане России. Причем их количество (отказов - УНИАН) выросло почти в 2,5 раза и составило около 7 тысяч человек", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что в 2021 году количество отказов во въезде в Украину гражданам Молдовы выросло почти втрое - до более 5,3 тыс. человек.

В общем, за год Госпогранслужба отказала в пересечении границы 46 тыс. человек, 31 тыс. из которых - иностранцы.

Как сообщал УНИАН, поток иностранцев, посетивших Украину в прошлом году, вырос на 26% и составил 4,27 млн человек.

На первом месте гости из Молдовы (более 1,05 млн), на втором - граждане России (518 тыс.), на третьем - Польши (310 тыс. человек).

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