Полиция не хочет расследовать дела о хулиганстве, меняя квалификацию на менее тяжкие преступления - генпрокурор

По словам Венедиктовой, около 40% правонарушений, совершенных в первом полугодии текущего года в сфере общественной безопасности, - это хулиганство.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что полиция, чтобы не расследовать дела о хулиганстве, меняет квалификацию на менее тяжкие преступления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов о состоянии противодействия уголовным правонарушениям против общественной безопасности и общественного порядка, а также совершенным с использованием оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ в Киеве.

Она отметила, что около 40% преступлений, совершенных в первом полугодии текущего года в сфере общественной безопасности, - это хулиганство.

В то же время, отметила генпрокурор, мониторинг показал, что часто работники полиции не хотят расследовать преступления по статье «Хулиганство» и переквалифицируют на менее тяжкие преступления - умышленное легкое телесное повреждение и умышленное средней тяжести телесное повреждение, а затем закрывают такие производства.

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При этом, по ее словам, полицейские прибегают к фальсификации материалов уголовных производств, в частности Единого реестра досудебных расследований, удаляют информацию о наличии у злоумышленников оружия или других заранее заготовленных предметов нападения.

Венедиктова привела пример, когда в Белой Церкви из фабулы дела исчезла информация об оружии, а полицейские переквалифицировали дело ч. 4 ст. 296 на ч. 1 ст. 125 УК Украины.

«Коллеги, это - система, и ее надо ломать», - отметила генпрокурор.

Также Венедиктова раскритиковала работу полицейских в сфере противодействия незаконному обращению с оружием. Она отметила, что в расследованиях подобных дел имеет место несвоевременное проведение первоочередных следственных действий, затягивание с назначением экспертиз, поиском доказательств, что приводит к тому, что злоумышленники остаются ненайденными и безнаказанными.

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