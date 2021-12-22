Синоптики Укргидрометцентра составили прогноз погоды на 23 декабря.

В четверг, 23 декабря, в Украине прогнозируют морозную погоду без осадков.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра на Facebook- странице.

"Ожидаем погоду без осадков. Но снег еще лежит, поэтому дороги и тротуары будут скользкими", – предупредили синоптики.

Ветер прогнозируют северо-западный и западный, умеренный.

Читайте такжеВ новогоднюю ночь в Украине ударят 25-градусные морозы: прогноз (карта)Температура воздуха ночью упадет до 14-19° мороза, днем – 5-10° мороза, в Карпатах ночью будет 18-23°, днем 9-14° мороза.

В южных и западных областях морозы будут несколько слабее: ночью – 8-13°, днем – 2-7° мороза.

В Киевской области синоптики прогнозируют особенно холодную ночь. Температура по области ночью составит 14-19°, днем 5-10° мороза, в Киеве ночью – 14-16°, днем – 7-9° мороза.

"Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный и западный, 5-10 м/с, – отдельно отметили в Укргидрометцентре. - Одевайтесь тепло и будьте внимательны на дорогах".

Ранее сообщалось, что, по словам синоптика Натальи Диденко, с 24 декабря Украину ждет существенное изменение воздушных масс. Синоптик пояснила, что циклон с северной Атлантики и его атмосферные фронты принесут к нам осадки, штормовой ветер и потепление.

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