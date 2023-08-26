Количество спасенных детей достигло 161.

В Украину из Российской Федерации и оккупированных территорий удалось вернуть еще 11 детей.

Видео встречи с детьми обнародовали на официальной странице благотворительной организации Save Ukraine в социальной сети Facebook. Обычно способы и пути возвращения детей не озвучивают из соображений безопасности.

В организации отметили, что в целом смогли вернуть в Украину уже 161 ребенка. "Спасибо каждому, кто поддерживает нас в этом сложном, но таком важном деле", - отметили они.

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Похищение детей из Украины: что известно

Напомним, с начала войны на территорию Российской Федерации и оккупированного Крыма незаконно вывозят украинских детей. В самой Москве заявили, что за последние годы вывезли 700 тысяч детей.

Из-за незаконной депортации детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и "детского омбудсмена" РФ Марии Львовой-Беловой, которая сама усыновила подростка из разрушенного Мариуполя.

Кроме того, сообщалось о вывозе маленьких украинцев в лагеря в Беларуси. По данным оппозиции, речь идет об около 2150 детях.

В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что Украине пока известны имена 19 тысяч 393 детей, вывезенных из страны российскими оккупантами.

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