Документы свидетельствуют, что оккупанты собирают информацию, в частности, о наличии у детей недвижимости, через суды назначают своих опекунов.

Команда KibOrg заявила, что получила доступ к российской "государственной" базе данных "Дети Донбасса", которая содержит информацию о похищенных в Украине страной-агрессором детей. Активисты идентифицировали причастных к преступлениям мариупольских коллаборантов.

Как отмечается, база данных (ДБД) "Дети Донбасса" была введена в эксплуатацию в 2016 году и по сей день функционирует на оккупированной части Донетчины, ее намерены подключить к всероссийской базе данных о детях. Доступ к базе данных имеют только отдельные специалисты, которых напрямую назначает "Государственная служба по делам семьи и детей" (ГСССД).

Команда KibOrg, как сообщается, получила базу данных "Дети Донбасса" полностью, благодаря патриотически настроенным гражданам, которые, рискуя, помогают документировать преступления россиян.

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"Информация, которую содержит система, имеет исключительную ценность в поиске вывезенных из оккупированной Донетчины детей. Она содержит реестр усыновленных детей, а также тех, которые могут быть усыновлены; реестр кандидатов на усыновление и реестр опекунов и попечителей. Отдельно также есть информация о детях, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах. И самое главное - реестр детей, которые по разным причинам были вывезены за пределы оккупированной части Донецкой области", - пишет KibOrg.

Команда, в которую входят журналисты и IT-специалисты, изучила документы базы и сейчас известно, что на каждого ребенка, в частности с территорий, которые были оккупированы после начала полномасштабного вторжения, оккупанты постарались составить полную анкету со всей личной информацией и фотографиями. От места пребывания, информации о родственниках, номеров и серий свидетельств о рождении вплоть до роста, заболеваний, цвета глаз и волос и особенностей характера.

"Более полутерабайта информации из районных "служб по делам семьи и детей", включая доказательства о похищении украинских детей, а также десятки тысяч анкет, содержащихся в базе данных, были переданы украинским правоохранительным органам для анализа. Собранные материалы также будут приобщены к уголовным производствам Международного уголовного суда, который в начале 2023 года выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой", - отмечают в KibOrg.

Полученные материалы позволили установить предателей, которые помогали россиянам похищать и вывозить детей из оккупированного Донбасса. Их фамилии приводятся.

Отмечается, после изучения только части документов есть подтверждение, что российские суды устанавливают юридический факт оставления ребенка без родительской опеки и после этого в России сразу назначают своего опекуна. Известны случаи, когда детей, имеющих родителей или опекунов, оккупанты намеренно записывали в списки детей, оставшихся без попечения. Установлены также факты сбора россиянами документов об объектах недвижимости, которые могут принадлежать вывезенным детям.

"Среди многих документов мы также нашли распечатку электронного письма с характерным названием темы - "Израиль". Сообщение с просьбой прислать фотографии погибших в период с 2021 по 2022 годы детей, было отправлено тогдашнему оккупационному "мэру" Иващенко. Адресатом же выступил так называемый "израильский антинацистский фронт", - заявили в KibOrg.

Команда исследовала деятельность указанной организации по публикациям в российских пропагандистских СМИ и оказалось, что "Аллея ангелов", для которой "фронт" просил прислать фотографии погибших, — одна из акций, направленных на продвижение антиукраинских нарративов в Израиле.

Последователи организации записывают видео с отрицанием российской агрессии в Украине, а также устраивают митинги в стране в поддержку так называемой "сво". Они же устраивали акции протеста с требованием выслать украинского посла и призывом к премьеру страны Биньямину Нетаньяху не поставлять оружие Украине. Более того, активисты "антинацистского фронта" посетили оккупированную Луганщину, чтобы поддержать российских военных.

Команда предлагает Центру Миротворец и Службе безопасности Украины присоединиться к исследованию материалов для установления коллаборантов и фиксации преступлений.

Россия похищает украинских детей - что известно

В настоящее время установлены имена почти 20 тысяч украинских детей, которые, по сути, были похищены оккупантами. Маленьких украинцев размещают в российских детдомах и отдают на усыновление россиянам. Украина пытается вернуть детей с помощью третьих стран. Сейчас известно, что всего удалось переправить из РФ менее 400 детей.

ОБСЕ признала массовую депортацию детей из Украины, а само преступление уже рассматривает Международный уголовный суд в Гааге. Он ранее уже назвал причастными к преступлению Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову и издал бессрочный ордер на их арест.

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