Вода уже ушла из домов в селе Дарьевка, но здания серьезно пострадали.

Большая вода после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС наделала беды в Херсонской области. Люди потеряли свои дома, вместо них - разрушенные стихией стены и грязь вместо пола.

Что видят люди в своих домах, когда отступает вода, показал в своем Телеграмм-канале на видео журналист Андрей Цаплиенко. Он отметил, что кадры были сняты в селе Дарьевка после того, как пригнали в Херсонскую область авто с гуманитарной помощью.

В домах разрушены стены, уничтожено все имущество, которое люди наживали годами. Уцелевшие вещи люди вынесли на улицу, чтобы просушить.

Мужчина рассказал волонтеру, что уровень воды после подрыва Каховской ГЭС достигал крыши. Стены 4-комнатного дома размыло, а в погребе все еще стоит вода до пояса.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Ночью 6 июня Россия подорвала Каховскую ГЭС, чем привела к масштабной экологической катастрофе. Часть населенных пунктов Херсонской области затопило.

Если с правобережья была объявлена эвакуация населения, то оккупированный левый берез стал настоящей ловушкой для людей, ведь рашисты не разрешали выезжать и даже стреляли по желающим спастись.

По состоянию на сегодня официально известно о том, что в результате подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции пропавшими без вести считаются 109 человек.

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