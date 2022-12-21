Защита суверенитета и территориальной целостности Украины – не единственная задача, которую видят в ОП.

Украина должна не только победить Россию в войне, но и наказать российских военных преступников, а также лишить РФ возможности далее запугивать соседей. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии телеканалу "Freedom".

По мнению советника, шансы России переломить ход войны в свою пользу "иллюзорны с точки зрения логики" и общего хода войны. В целом, Россия воюет архаично, т.е. количеством, считает Подоляк.

Он подчеркнул, что после 300 дней войны для Украины стало принципиальным закончить войну только победой.

"Других вариантов для нас не существует, если мы хотим сохранить государство Украина на карте мира", – говорит Подоляк.

Еще одной задачей Украины по итогам войны он назвал наказание российских военных преступников, которые успели повоевать во многих странах мира и совершили там многочисленные военные преступления.

Между тем у самой России, по мнению Подоляка, тоже нет другого выбора, кроме как идти до конца. Советник отметил, что все последние десятилетия Кремль пытался играть на запугивании оппонентов и продавать миру репутацию "бойтесь нас".

"Сейчас эта репутация полностью обнулена. И если они проиграют, то все их технологии влияния на другие страны… тогда закончится эра страшной постсоветской России. Тогда они будут находиться в числе третьеразрядных стран", – считает Подоляк.

Россия попытается переломить ход войны

В ближайшие месяцы российская армия попытается провести новое масштабное наступление в Украине, чтобы вернуть себе стратегическую инициативу, считает секретарь СНБО Алексей Данилов.

В этот контекст укладываются планы российского Минобороны, которое намерено довести численность вооруженных сил РФ до 1,5 миллионов человек.

Кроме того, Кремль продолжает поддерживать атмосферу напряженности, периодически напоминая миру о своем ядерном оружии. Так, в среду, 21 декабря, Путин заявил о планах по развитию ядерной триады, как "гарантии сохранения суверенитета" РФ.

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