Визит происходит после принятия американским парламентом закона о поддержке Украины.

В понедельник, 22 апреля, в Киев прибыла делегация Конгресса США. В ее состав вошли представители Республиканской и Демократической партий, сообщает посольство США в Украине.

В диппредставительстве отметили, что рады приветствовать двухпартийную делегацию Конгресса - конгрессменов Тома Кина, Билла Китинга, Мадлен Дин и Натаниэля Морана.

"Ваш визит является еще одним напоминанием о том, что наша преданность Украине непоколебима", - подчеркнули в посольстве.

Помощь США Украине

20 апреля Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о военной и финансовой помощи Украине. Перед тем, как рассмотреть документ по существу, парламентарии отклонили четыре поправки, предложенные противниками оказания помощи Киеву.

В итоге принятый закон предусматривает предоставление общего пакета помощи Украине на сумму 60,84 миллиарда долларов.

Часть из 13,8 миллиардов, которые пойдут на закупку оружия у промышленности, можно будет использовать только до конца текущего года. Остальную часть гарантированно можно будет потратить до конца следующего финансового года - с сентября 2025 года до сентября 2026 года.

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