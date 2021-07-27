На сегодня завершена нарезка стали, сварена часть шести отсеков.

Строительство в Турции первого корвета класса ADA проекта "MILGEM"для ВМС Украины ведется с четким соблюдением графика.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Ведомство также опубликовало фото с завода, где собирают судно.

Работы над корветом начались в январе 2021 года, при участии украинских специалистов. Сейчас завершена нарезка стали и сварена часть шести отсеков. В дальнейшем планируется формирование киля.

Строительство ведется по формуле "50 на 50" - корабль будет завершен на одном из украинских предприятий, при поддержке турецких специалистов.

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"С турецкой стороной была достигнута договоренность, что корпус первого корвета построят в Турции, а оснастка, установка вооружения и доведение до полной готовности состоится в Украине. Особенностью контракта является поэтапная передача украинской стороне технологий строительства кораблей этого класса. Все последующие корветы класса ADA будут построены исключительно на украинских мощностях", — отметил министр обороны Андрей Таран.

По его словам, по своим тактико-техническим характеристикам корветы класса ADA полностью соответствуют требованиям Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Корабли несут защиту от высокоточных ракет, оснащены современными средствами радио- и гидролокации, а также системой противовоздушной обороны.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что строительство первого корпуса украинского корвета, которое начато в Турции, завершится к концу 2023 года.

Автор: Дмитрий Захаров