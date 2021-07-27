Наибольшая поддержка предоставления томоса среди жителей Запада и Центра.

45% украинцев поддерживают предоставление томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 23-25 июля 2021 года.

"45% опрошенных поддерживают предоставление томоса об автокефалии Православной церкви Украины, 19% – не поддерживают, для 31% – это безразлично", - говорится в результатах.

Указывается, что наибольшая поддержка предоставления томоса среди жителей Запада и Центра, людей старшего возраста, а также тех, кто относит себя к греко-католикам и ПЦУ.

Негативно относятся к предоставлению томоса избиратели ОПЗЖ, партий Мураева и Шария.

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*** Опрос проведен среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Создание ПЦУ и предоставление томоса: детали

15 декабря 2018 года Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января 2019 года в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию томос о предоставлении автокефалии ПЦУ.

Автор: Константин Гончаров