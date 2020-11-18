Почетный патриарх считает, что другие православные церкви не согласятся признавать "верховенство власти Константинопольского патриархата".

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, который не признает этот статус и называет себя предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата и патриархом Киевским и всея Руси-Украины, заявляет, что автокефалию ПЦУ больше не признает ни одна церковь.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Филарет сказал на пресс-конференции.

"Православную церковь Украины больше не признает ни одна церковь", - подчеркнул Филарет.

Он считает, что признание предоставления томоса для ПЦУ будет свидетельствовать о признании "верховенства власти Константинопольского патриархата в православии".

"Если какая-либо церковь принимает решение, что Константинопольский патриарх не только первый по чести, а первый и по власти - это уже потеря чистоты православия. И поэтому православные церкви не пойдут на это", - отметил Филарет.

По его словам, томос сейчас не признает подавляющее большинство церквей, кроме трех.

"Почему не признают? А потому, что в этом томосе заложено верховенство власти Константинопольского патриархата, и поэтому признание ПЦУ дальше не будет", - заявил он.

Создание ПЦУ

15 декабря 2018 года Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января 2019 года в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию томос о предоставлении автокефалии ПЦУ.

В 2019 году о своем признании ПЦУ заявили Элладская православная церковь и Александрийский патриархат.

3 февраля 2020 года Епифаний выразил убеждение, что автокефалию ПЦУ признает еще несколько поместных православных церквей, несмотря на давление со стороны Русской православной церкви.

24 октября 2020 года Кипрская православная церковь признала автокефалию ПЦУ и ее предстоятеля Епифания.

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Автор: Виталий Саенко