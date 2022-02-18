При этом на западе страны не видят угрозы от России лишь 14%, а на востоке - 42%.

Вероятность полномасштабного военного вторжение России в Украину 19% украинцев оценивают как высокую, 33% – как среднюю, 20% – как низкую.

Об этом говорится в результатах соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 16-17 февраля.

Согласно результатам социсследования, 19% опрошенных оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую, 33% – как среднее, 20% – как низкую, тогда как 25% считают, что нет никакой угрозы.

При этом количество опрошенных, которые не видят угрозы, существенно различается по регионам: от 14% на Западе до 42% – на Востоке.

Вместе с тем, большинство опрошенных (64%) уверены, что Украина сможет отразить нападение, если вторжение России состоится. Треть - не уверены в этом. Количество опрошенных, которые верят в собственные Вооруженные силы, преобладает во всех регионах страны (относительно больше на Западе и в Центре, относительно меньше – на Востоке).

28% абсолютно уверены, что Украина сможет отразить нападение России, а 13% - совсем не уверены в этом.

По оценке угрозы вторжения в электоральном разрезе больше всего тех, кто расценивает вероятность вторжения как высокую, среди сторонников партии "Европейская Солидарность" - 45%, а среди сторонников партии Евгения Мураева "Наши" 71% считает, что никакой угрозы нет.

Социологи делают вывод, что последние несколько дней оценка вероятности угрозы как высокой уменьшилась с 28 до 19%. В то же время, с 58 до 64% выросла уверенность граждан, что Украина сможет отразить нападение, если вторжение России произойдет.

Опрос проведен 16-17 февраля 2022 г. среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1722 респондента. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.

Угроза нового нападения России

В течение последних месяцев Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч военных, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному нападению.

15 февраля в МО России заявили об отводе части войск к местам постоянной дислокации. Однако ни в НАТО, ни в США не подтверждают признаки деэскалации в российско-украинском приграничье.

Более того, генсек НАТО заявил о наращивании наступательных позиций россиян вдоль украинской границы: "... мы не видели никакого отвода российских сил. И конечно, это противоречит сообщениям о реальных дипломатических усилиях. Будущее покажет, будет ли происходить российский отвод. Мы очень внимательно отслеживаем, что делает Россия в Украине и возле нее. Мы видели, что они увеличили количество войск и еще больше войск на пути. Россия сохраняет потенциал полномасштабного вторжения в Украину без какого-либо времени на предупреждение".

Вечером 15 февраля американский президент Джо Байден, комментируя кризис в Восточной Европе, сказал, что "вторжение России в Украину все еще остается возможным".

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