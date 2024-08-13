Создание Минском "мнимых угроз" со стороны Украины не делает эти угрозы более реальными, говорят в МИД.

Украина призывает Беларусь не нагнетать ситуацию в двусторонних отношениях. Так спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал угрозы белорусов закрыть украинское посольство в Минске.

"Мы видели эти заявления, тщательно их изучили, анализируем их. Не видим особой целесообразности, если честно, реагировать на них, потому что белорусская сторона известна многими заявлениями, на которые не стоит реагировать. Скажу лишь, что создание "мнимых угроз" со стороны Украины, каким бы интенсивным оно ни было, не делает эти угрозы более реальными, поэтому, мы призываем не нагнетать эти антиукраинские настроения и не создавать этого впечатления каких-то мнимых угроз, которых нет", - подчеркнул Тихий.

Спикер добавил, что МИД Украины будет и в дальнейшем отслеживать действия и заявления Беларуси, а также соответствующим образом на них реагировать.

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Беларусь угрожает закрытием украинского посольства

Как сообщал УНИАН, ранее МИД Беларуси вызвал временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и заявил ей, что страна может поднять вопрос о "целесообразности дальнейшего присутствия" в Минске диппредставительства Украины.

В частности, Тимуш вызвали на фоне заявлений самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы зафиксированных украинских беспилотниках в воздушном пространстве страны.

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