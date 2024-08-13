Беларусь отправила своих военных в РФ для подготовки к 'боевому применению'

Отмечается, что белорусские подразделения будут находиться на одном из российских полигонов.

Беларусь отправила своих ракетчиков и артиллеристов в Россию для "отработки вопросов боевого применения". Об этом объявило Минобороны страны в Telegram.

"Расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Республики Беларусь отбывают на полигон Российской Федерации для отработки вопросов боевого применения", - говорится в сообщении.

В ведомстве также проинформировали, что во время полевого выхода с подразделениями проведут контрольное занятие по управлению ракетными ударами с боевыми пусками из ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, находящихся на вооружении белорусской армии.

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Лукашенко угрожает Украине: что известно

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинский БПЛА нарушил воздушное пространство страны. Тогда диктатор принял решение стянуть свои войска к границе с Украиной.

По мнению ветерана российско-украинской войны Алексея Гетьмана, если белорусский правитель Александр Лукашенко вступит в войну против Украины, его армия будет разбита. Зато Украина сможет атаковать вражеские объекты в случае агрессии без дополнительных разрешений.

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