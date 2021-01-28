Нина Константиновна, мать погибшего от рук российских оккупантов «киборга» Игоря Брановицкого, получила от 16-летней девочки трогательное письмо.
Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.
По ее словам, письмо она получила от незнакомки 21 января 2021 года возле Михайловского собора во время панихиды по погибшим в Донецком аэропорту.
"Еще было немного времени и я подошла к Стене Памяти к фотографиям наших родных. Еще подходя, я увидела, что там стояла молодая женщина... Мы разговорились. Она спросила, кто из моих родных здесь на этих фотографиях. Я ответила, что сын. Она выразила мне сочувствие и сказала, что у нее есть письма от девочки Александры, которая, будучи смертельно больной, написала письма к маме защитника Украины и к защитникам. Один из защитников должен быть дядей с усами. Женщина спросила меня, готова ли я принять это письмо. Я, конечно, согласилась», - написала она
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После этого началась служба по погибшим, и женщины больше не виделись. А письмо девочки, которое датировано 11 апреля 2019 года, очень впечатлило Нину Константиновну, и она решила выложить его в сеть, чтобы узнать, жива ли «эта мужественная девочка».
Что написала 16-летняя девочка в письме (стилистика автора сохранена):
«Здравствуйте, мама, защитника Украины! Меня зовут Александра и мне 16 лет. К сожалению мы с вами совсем незнакомы и боюсь, что когда Вы получите это письмо, то меня уже не будет на этом свете. Но не волнуйтесь, просто так сложились обстоятельства и Судьба распорядилась, что у меня смертельное заболевание - саркома и по прогнозам врачей мне осталось жить несколько месяцев. Но пока у меня еще есть время, силы и я в сознании, я хочу вас поблагодарить от всего сердца за сына Героя. Хочется ли мне умирать в 16 лет, когда жизнь буйствует и цветет? Нет я не хочу умирать. И уверена, что умирать не хотел и Ваш сын. Он точно не хотел, чтобы Вы жили с дыркой в сердце до конца своей жизни, и он точно не хотел, чтобы Вы обливались горькими слезами и носили черный платок, он точно не хотел причинять Вам такую боль. У него, как и у меня, были планы на эту жизнь. И когда началась эта проклятая война с Россией, он не мог спокойно сидеть в мирном городе. Это был выбор сознательного человека, решительного мужчины. Я не знаю, кем он был в мирной жизни, имел детей и собственную семью, где именно находился на фронте, но я точно знаю, что благодаря Вашем ребенку я сейчас могу спокойно продолжить лечение в больнице, у меня над головой не рвутся снаряды, я не прячусь по подвалам от мин, мой город не разрушен. Для меня Ваш Герой и я знаю, как Вам сейчас болит. Вы воспитали достойного человека, патриота, которому было не безразлично, как будет жить страна. Мама, я Вам низко кланяюсь за сына Героя, сына защитника. Я рядом с Вами мыслями. Хочется, чтобы Вы нашли в себе эти резервные силы жить дальше за обоих. И вот, в одной из киевских больниц находится 16-летняя девочка, со смертельным заболеванием, которое Вас крепко обнимает, как свою маму. Я желаю вам силы и здоровья пройти этот нелегкий путь. Мне очень важно, что я имею возможность написать Вам и поблагодарить за сына Героя. Потому что он жив, мамочка, жив в нашей памяти, в наших сердцах. Пожалуйста, берегите себя ради светлой памяти сына», - написала девочка.
Бои за Донецкий аэропорт
- Бои за Донецкий аэропорт продолжались с мая 2014 года по 22 января 2015 года и стали одними из самых ожесточенных в войне на востоке Украины.
- 20 января 2015 года российские террористы взорвали новый терминал, бетонные перекрытия обвалились, многие украинские военные погибли.
- 22 января 2015 года уцелевшие защитники вышли из терминала, однако много раненых украинских бойцов попали в плен.
- Оборона терминалов аэропорта длилась 244 дня.
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