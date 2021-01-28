Мать погибшего "киборга" Игоря Брановицького 21 января этого года получила письмо от 16-летней девочки, которая больна саркомой. Письмо датировано 11 апреля 2019 года.

Нина Константиновна, мать погибшего от рук российских оккупантов «киборга» Игоря Брановицкого, получила от 16-летней девочки трогательное письмо.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

По ее словам, письмо она получила от незнакомки 21 января 2021 года возле Михайловского собора во время панихиды по погибшим в Донецком аэропорту.

"Еще было немного времени и я подошла к Стене Памяти к фотографиям наших родных. Еще подходя, я увидела, что там стояла молодая женщина... Мы разговорились. Она спросила, кто из моих родных здесь на этих фотографиях. Я ответила, что сын. Она выразила мне сочувствие и сказала, что у нее есть письма от девочки Александры, которая, будучи смертельно больной, написала письма к маме защитника Украины и к защитникам. Один из защитников должен быть дядей с усами. Женщина спросила меня, готова ли я принять это письмо. Я, конечно, согласилась», - написала она

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После этого началась служба по погибшим, и женщины больше не виделись. А письмо девочки, которое датировано 11 апреля 2019 года, очень впечатлило Нину Константиновну, и она решила выложить его в сеть, чтобы узнать, жива ли «эта мужественная девочка».

Что написала 16-летняя девочка в письме (стилистика автора сохранена):

«Здравствуйте, мама, защитника Украины! Меня зовут Александра и мне 16 лет. К сожалению мы с вами совсем незнакомы и боюсь, что когда Вы получите это письмо, то меня уже не будет на этом свете. Но не волнуйтесь, просто так сложились обстоятельства и Судьба распорядилась, что у меня смертельное заболевание - саркома и по прогнозам врачей мне осталось жить несколько месяцев. Но пока у меня еще есть время, силы и я в сознании, я хочу вас поблагодарить от всего сердца за сына Героя. Хочется ли мне умирать в 16 лет, когда жизнь буйствует и цветет? Нет я не хочу умирать. И уверена, что умирать не хотел и Ваш сын. Он точно не хотел, чтобы Вы жили с дыркой в сердце до конца своей жизни, и он точно не хотел, чтобы Вы обливались горькими слезами и носили черный платок, он точно не хотел причинять Вам такую боль. У него, как и у меня, были планы на эту жизнь. И когда началась эта проклятая война с Россией, он не мог спокойно сидеть в мирном городе. Это был выбор сознательного человека, решительного мужчины. Я не знаю, кем он был в мирной жизни, имел детей и собственную семью, где именно находился на фронте, но я точно знаю, что благодаря Вашем ребенку я сейчас могу спокойно продолжить лечение в больнице, у меня над головой не рвутся снаряды, я не прячусь по подвалам от мин, мой город не разрушен. Для меня Ваш Герой и я знаю, как Вам сейчас болит. Вы воспитали достойного человека, патриота, которому было не безразлично, как будет жить страна. Мама, я Вам низко кланяюсь за сына Героя, сына защитника. Я рядом с Вами мыслями. Хочется, чтобы Вы нашли в себе эти резервные силы жить дальше за обоих. И вот, в одной из киевских больниц находится 16-летняя девочка, со смертельным заболеванием, которое Вас крепко обнимает, как свою маму. Я желаю вам силы и здоровья пройти этот нелегкий путь. Мне очень важно, что я имею возможность написать Вам и поблагодарить за сына Героя. Потому что он жив, мамочка, жив в нашей памяти, в наших сердцах. Пожалуйста, берегите себя ради светлой памяти сына», - написала девочка.

Бои за Донецкий аэропорт

Бои за Донецкий аэропорт продолжались с мая 2014 года по 22 января 2015 года и стали одними из самых ожесточенных в войне на востоке Украины.

20 января 2015 года российские террористы взорвали новый терминал, бетонные перекрытия обвалились, многие украинские военные погибли.

22 января 2015 года уцелевшие защитники вышли из терминала, однако много раненых украинских бойцов попали в плен.

Оборона терминалов аэропорта длилась 244 дня.

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Автор: Денис Прядко