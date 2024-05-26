Могут ли ТЦК забирать водительские права и изымать машины: ответ Минобороны

Решение об изъятии транспортных средств и отборе водительских прав может принять только суд.

Территориальные центры комплектования не могут лишать военнообязанных водительских прав. Впрочем, решение об изъятии этих документов может принять суд.

Об этом сообщили в пресс-центре Министерства обороны Украины. В случае невыполнения обязанностей военнообязанным ТЦК и СП могут подавать иск в суд по поводу временного ограничения граждан Украины в праве управления транспортным средством во время мобилизации.

Решение о лишении водительских прав принимает судья. В таких случаях решения суда подлежат немедленному исполнению.

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Также в рамках мобилизации могут изъять траспортное средство. Но есть условие - это не должно быть единственное транспортное средство гражданина.

Мобилизация в Украине

С 18 мая в Украине начал действовать новый закон о мобилизации. Поэтому теперь все военнообязанные должны обновить свои учетные данные. Сделать это можно в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете с помощью программы "Резерв+", которую также запустили 18 мая.

В то же время в ТЦК отмечают, что изменение места жительства, номера телефона, электронной почты или фамилии можно просто актуализировать через приложение в телефоне и в ТЦК идти не нужно.

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