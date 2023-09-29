С его помощью из Украины сбежали и не вернулись 24 мужчины.

Львовский апелляционный суд изменил приговор руководителю общественной организации "Корпус содействия армии", который помог выехать за границу под видом волонтеров 24 мужчинам.

Как говорится в приговоре суда, с мая 2022 по март 2023 года руководитель ОО составлял и подавал ложные официальные документы во Львовскую ОВА относительно согласования выезда за границу через систему "Шлях" военнообязанных, как водителей общественной организации, которые якобы должны были привезти в Украину из стран ЕС лекарства, автомобили для военных и различную гуманитарную помощь.

При его содействии, за границу выехали и не вернулись 24 мужчины.

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27 июня Самборский горрайонный суд признал руководителя общественной организации виновным и назначил трехлетний испытательный срок. Прокуратура обжаловала этот приговор в суде, требуя более сурового наказания.

В сентябре Апелляционный суд изменил этот приговор, назначив 5 лет заключения с лишением права возглавлять ОО в течение трех лет и 68 тысяч гривен штрафа. Приговор вступил в законную силу, однако может быть обжалован в кассационном порядке.

Побег уклонистов за границу

Пограничники постоянно фиксируют факты побега мужчин призывного возраста за пределы Украины. В частности, организаторы незаконных переправок изготавливают фальшивые документы для выезда. Так, в Кировоградской области разоблачили группу дельцов, которые переправили за границу 40 уклонистов.

Также в причастности к переправке мужчин за границу с помощью системы "Шлях" подозревают народного депутата Людмилу Марченко. Установлено, что она и ее помощница получили 11,3 тыс. долларов от двух граждан за беспрепятственное пересечение границы.

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