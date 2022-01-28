Реставрационные работы проходят здесь впервые за 63 года.

Восстановление фасадов Национальной Музыкальной академии имени Петра Чайковского в рамках "Большой реставрации" завершено.

Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Среди проведенных работ, в частности: разобрана облицовка стен фасадов из керамических плиток, ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором, утеплены фасады минеральными плитами.

"Реставрационные работы происходят здесь впервые за 63 года и замечательно, что сегодня мы имеем такой результат", - отметил министр.