Капитан Павел Иванов погиб 12 апреля во время выполнения боевого задания.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель пилота истребителя F-16, 26-летнего капитана Павла Иванова, пообещав ответ "сильный и меткий".

"Были необходимы доклады военных по этой боевой ситуации. Выясняем все обстоятельства, - отметил он. - Украинские F-16, миражи, МиГи, вся наша боевая авиация героически выполняет военные задачи, защищая наше государство и поддерживая наземные операции".

Зеленский добавил, что Воздушные силы вовлечены и в защиту Украины от российских ракет и дронов.

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"Гордимся нашими воинами. Ответим сильно и метко", - пообещал он.

Павел Иванов - в Украине погиб пилот F-16

Напомним, ранее УНИАН писал, что, по информации Воздушных сил ВСУ, пилот F-16 Павел Иванов погиб 12 апреля во время выполнения боевого задания:

"Украинские пилоты работают на максимуме человеческих и технических возможностей, каждый раз рискуя своей жизнью при выполнении боевых задач. Павел был одним из них!".

Сообщалось, что все обстоятельства трагедии устанавливает межведомственная комиссия, которая уже начала свою работу.

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