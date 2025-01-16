Только в Польше более 80 тысяч украинцев не могли получить паспорт.

Президент Украины Владимир Зеленский решил вопрос выдачи паспортов украинцам за рубежом. Об этом по итогам встречи главы государства с украинской общиной в Варшаве сообщила в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук.

В частности, по ее словам, среди различных тем обсуждались вопросы выдачи паспортов ГП "Документ", поскольку только в Польше речь идет о более 80 тыс. граждан, которые давно ждут свои документы.

"Президент вопрос решил. Паспорта будут выданы. И не только в Польше - везде, где они "застряли", - сообщила Верещук.

Видео дня

Украинцы за границей - последние новости

Как сообщал УНИАН, еще в апреле 2024 года народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский заявил, что обновление военно-учетных данных украинским мужчинам за рубежом необходимо для того, чтобы работники Территориального центра комплектования понимали, кто находится за рубежом и не тратили время на оформление повесток в Украине.

Согласно принятому в прошлом году закону о мобилизации, мужчинам за рубежом ограничат консульские услуги, если военнообязанный не станет на учет. Без военно-учетного документа нельзя будет получить украинский или заграничный паспорт, устроиться на работу.

Вас также могут заинтересовать новости: