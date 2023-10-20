Паша Мерседес может сесть на 8 лет / фото УНИАН, Вячеслав Ратинский

Служба безопасности завершила расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении настоятеля Киево-Печерской лавры Павла (Павла Лебедя, или Паши Мерседеса), который причастен к подрывной деятельности против Украины.

По материалам СБУ, митрополит обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, совершенное должностным лицом повторно).

Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Как установило следствие, митрополит неоднократно публично отрицал существование Украины как суверенного государства. Также он называл российскую вооруженную агрессию против Украины "гражданским конфликтом", который продолжается с 2014 года. 

Отмечается, что инициированная СБУ судебная лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступных действий клирика.

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Дело против Паши Мерседеса - что известно

Как сообщал УНИАН, 1 апреля СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю за разжигание межрелигиозной розни и оправдание вооруженной агрессии РФ.

В тот же день, 1 апреля, Павлу избрали меру пресечения - его отправили под домашний арест на 60 суток с обязательством носить электронный браслет. Позднее эта мера была продолжена.

Митрополит заявлял, что якобы не может находиться под домашним арестом. Мол, в доме, где он находится, нет, где спать, а также тепла и света. Журналисты нашли этот дом и опровергли заявления Павла.

В июле Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила новые факты противоправной деятельности бывшего настоятеля Киево-Печерской лавры Павла (Петра Лебедя), известного по прозвищу "Мерседес", и сообщила ему новое подозрение.

14 июля суд изменил меру пресечения - вместо домашнего ареста принято содержание под стражей до 14 августа или внесение залога в размере более 33 миллионов гривень. Уже 7 августа Лебедь вышел из-под стражи под залог.

Через некоторое время после этого адвокат подозреваемого заявил, что бывший глава Киево-Печерской лавры, митрополит Павел попал в кардиологическое отделение. По его словам, Лебедю было проведено оперативное вмешательство. Диагноз - острый инфаркт миокарда. 

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