В Ривном разукрасили памятник советскому военачальнику (фото)

Этот монумент является противоречивым с точки зрения декоммунизации.

В ночь на пятницу, 10 июля, в Ривном памятник командиру дивизии Михаилу Богомолову раскрасили в розовый цвет. До этого он был темно-зеленого цвета. Речь идет о монументе в Сквере украинских добровольцев в районе пивзавода.

Читайте такжеПосле ЛГБТ Родину-мать в Киеве "атаковали" со своим флагом сторонники традиционной семьи (видео)Как пишет «Суспільне», этот монумент является противоречивым с точки зрения декоммунизации.

Во время активного процесса ухода от советского прошлого после Революции Достоинства Сквер Богомолова переименовали, а вот монумент – оставили.

Военный участвовал в боях против войск Украинской народной республики. Советская власть трижды наградила его Орденом Красного Знамени.

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