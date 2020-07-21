В Одесской области оригинально "декоммунизировали" памятник Ленину (фото)
05:28, 21 июля 2020Общество
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В регионе еще, как минимум, два памятника Ленину, отмечает активист.
Декоммунизация в Украине продолжается / фото УНИАН
В Одесской области оригинально "декоммунизировали" один из памятников Владимиру Ленину, который до недавнего времени оставался уцелевшим.
Подробности в Facebook рассказал соучредитель проекта "Декоммунизация.Украина" Вадим Поздняков.
"А на днях в селе Железнодорожное, что на Одесчине, памятник Ленину превратили в памятник болгарскому переселенцу", - написал он, прикрепив соответствующее фото.
По данным активиста, в Украине сейчас осталось два памятника Ленину - оба в Одесской области, в селах Калчев и Огородное Болградского района.
Памятник решили не сносить / facebook.com/Nevidomy
Как сообщал УНИАН, в российском Магадане памятник Ленину превратили" в "Восставшего из ада".
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