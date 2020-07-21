В Одесской области оригинально "декоммунизировали" памятник Ленину (фото)

В регионе еще, как минимум, два памятника Ленину, отмечает активист.

В Одесской области оригинально "декоммунизировали" один из памятников Владимиру Ленину, который до недавнего времени оставался уцелевшим.

Подробности в Facebook рассказал соучредитель проекта "Декоммунизация.Украина" Вадим Поздняков.

"А на днях в селе Железнодорожное, что на Одесчине, памятник Ленину превратили в памятник болгарскому переселенцу", - написал он, прикрепив соответствующее фото.

По данным активиста, в Украине сейчас осталось два памятника Ленину - оба в Одесской области, в селах Калчев и Огородное Болградского района.

Как сообщал УНИАН, в российском Магадане памятник Ленину превратили" в "Восставшего из ада".

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