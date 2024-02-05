Союзники считают, что конфликт между президентом и главкомом может "привести к негативным последствиям, когда единство является решающим".

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает масштабную "перезагрузку" военного и гражданского руководства Украины в попытке активизировать ее военные усилия почти через два года после начала полномасштабного вторжения России. Об этом говорится в материале Financial Times.

Издание напоминает, что на прошлой неделе Зеленский встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, чтобы наладить отношения, но разговоры обострились из-за спорного вопроса мобилизации - в частности, глава государства поставил под сомнение необходимость призыва 500 000 новых военных, к чему якобы призвал Залужный.

"Перед завершением встречи Зеленский сообщил генералу, что планирует его заменить, по словам четырех человек, осведомленных с деталями встречи. Двое из них сказали, что Зеленский четко дал Залужному понять, что независимо от того, приступит ли он к новой должности, он будет уволен с нынешней. Два человека сообщили, что Зеленский предлагал Залужному другие должности, например, возглавить СНБО страны или роль посла в Великобритании, но Залужный отказался", - говорится в материале.

При этом Залужный, по информации издания, пожаловался на "несостоятельность государственных учреждений в Украине улучшить численность наших Вооруженных сил без использования непопулярных мер". В то же время, по словам двух западных чиновников из стран G7, чьи правительства поставляют Украине оружие, западные партнеры Украины нервничают из-за конфликта.

"Они опасаются из-за популярности Залужного среди украинских рядовых солдат, а также среди населения в целом, что может привести к негативным последствиям в момент, когда единство является решающим", - отмечает СМИ.

Вероятная отставка Залужного

На прошлой неделе издание Bild сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский пытался отстранить Залужного. По данным СМИ, против этого выступили глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Впоследствии у Зеленского четко ответили, сняли ли Валерия Залужного с должности. Там отметили, что генерал остается главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

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