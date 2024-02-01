Начальник ГУР подчеркнул, что "снаряды являются одним из наиболее решающих факторов в этой войне".

Украина столкнулась с критической нехваткой боеприпасов и нуждается в помощи партнеров. Однако речь идет не только о снарядах, но и об артиллерийских системах.

"Нам очень нужна эта помощь", – сказал СNN начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Список возглавляли артиллерийские системы, отмечает издание. По словам главы разведки, Украина нуждается в резком увеличении количества пушек, независимо от их возраста и типа. Причина заключается в том, что годы боевых действий наносят ущерб украинским дальнобойным пушкам.

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Жизненно важными являются и боеприпасы. Буданов подчеркнул, что "снаряды являются одним из наиболее решающих факторов в этой войне".

"Не столько качество, сколько количество", – отметил глава ГУР МО.

В то же время в воздухе позиции Украины лучше – в беспилотниках "мы более-менее равны" с противником. Однако Россия постоянно учится на своем боевом опыте, поэтому существует тенденция к еще большему использованию БПЛА на фронте.

Кроме того, Буданов хотел бы видеть на вооружении украинских войск американские штурмовики А-10. По его словам, это то, что действительно может помочь нанести военное поражение России.

Оружие для Украины: последние новости

Соединенные Штаты Америки передали Украине бомбы GLSDB. Они уже направляются на фронт, сообщила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд во время визита в Киев.

Между тем министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо европейским партнерам где заявил, что украинским войскам критически не хватает боеприпасов. Враг выпускает в три раза больше снарядов, чем Силы обороны.

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