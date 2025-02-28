Кабинет министров принял соответствующее постановление.

Украинцы, которые находились в плену вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации, получили право на отсрочку от мобилизации.

Как сообщило Министерство обороны, Кабинет министров принял соответствующее постановление "О внесении изменений в приложение 5 к Порядку проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период".

Отмечается, что этот документ нормировал положения закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" с изменениями от 20 ноября 2024 г.

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"Для получения отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации необходимо предоставить выписку из Единого реестра лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины", - проинформировали в Минобороны.

Отсрочка от мобилизации для тех, кто прошел плен

Как сообщал УНИАН, 20 ноября 2024 года Верховная Рада Украины проголосовала за предоставление права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации гражданским, которые были в российском плену.

Этот закон предоставляет право на отсрочку от службы в Вооруженных Силах для близких родственников пропавших без вести, а также гражданским, которые находились в плену.

31 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон.

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