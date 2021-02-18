Директора лицея "Гармония" в Боярке Киевской области отстранили от должности после смерти семиклассницы, которая наглоталась таблеток.
Об этом сообщил мэр Боярки Александр Зарубин в Facebook.
Согласно решению Боярского городского совета в отношении директора образовательного учреждения Светланы Сушко начнут расследование относительно возможного ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.
Сушко отстранена с 18 февраля на время проведения служебного расследования без сохранения зарплаты.
Кроме этого по распоряжению горсовета Боярки в городе создадут комиссию "по обеспечению устойчивой воспитательной работы в учебных заведениях".
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Отравление школьниц дротаверином
- 16 февраля в одном из лицеев Боярки две девочки отравились таблетками, которые сами купили в аптеке. Выпить таблетки они решили после того, как увидели в сети призыв, проглотить 40 таблеток и посмотреть, что с ними будет. В результате одна из девочек умерла. Установлено, что девочки употребляли препарат Дротаверин.
- Аналогичный случай 17 февраля произошел в Умани. Две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу. Принимали препарат Дротаверин в помещении школы.
- Дротаверин, которым отравились дети, используется для снятия спазм гладкой мускулатуры, связанных с заболеваниями билиарного тракта, при заболеваниях мочевого тракта и желудочно-кишечного тракта, при головной боли и гинекологических заболеваниях.
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