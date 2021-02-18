Директор отстранена на время проведения служебного расследования без сохранения зарплаты.

Директора лицея "Гармония" в Боярке Киевской области отстранили от должности после смерти семиклассницы, которая наглоталась таблеток.

Об этом сообщил мэр Боярки Александр Зарубин в Facebook.

Согласно решению Боярского городского совета в отношении директора образовательного учреждения Светланы Сушко начнут расследование относительно возможного ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.

Сушко отстранена с 18 февраля на время проведения служебного расследования без сохранения зарплаты.

Кроме этого по распоряжению горсовета Боярки в городе создадут комиссию "по обеспечению устойчивой воспитательной работы в учебных заведениях".

Отравление школьниц дротаверином

16 февраля в одном из лицеев Боярки две девочки отравились таблетками, которые сами купили в аптеке. Выпить таблетки они решили после того, как увидели в сети призыв, проглотить 40 таблеток и посмотреть, что с ними будет. В результате одна из девочек умерла. Установлено, что девочки употребляли препарат Дротаверин.

Аналогичный случай 17 февраля произошел в Умани. Две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу. Принимали препарат Дротаверин в помещении школы.

Дротаверин, которым отравились дети, используется для снятия спазм гладкой мускулатуры, связанных с заболеваниями билиарного тракта, при заболеваниях мочевого тракта и желудочно-кишечного тракта, при головной боли и гинекологических заболеваниях.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора