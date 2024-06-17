Информацию о санкциях в отношении владельцев приборов распространили некоторые СМИ.

Владельцев генераторов не будут штрафовать за превышение уровня допустимого шума от приборов. Об этом сообщается в Telegram-канале Кабинета министров Украины.

Там отметили, что соответствующая информация, которую распространяют отдельные СМИ, не соответствует действительности.

"Согласно приказу Минздрава № 463 допустимые уровни звука в помещениях жилых домов составляют 35-55 дБА днем и 25-35 дБА ночью, а на территории жилой застройки - 50-60 дБА днем и 40-50 дБА ночью. Однако указанные требования не применяются при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, других чрезвычайных ситуаций. А также в случаях, когда, например, шумные приборы и другое оборудование обеспечивают жизнедеятельность жилых и нежилых общественных зданий", - говорится в сообщении. Видео дня

В свою очередь в Министерстве здравоохранения дали советы, как снизить уровень шума от генератора. Так, самый дешевый и самый простой способ - установить генератор на расстоянии шести метров от жилых домов и спальных помещений.

Кроме того, стоит:

Окружить генератор шумозащитными и акустическими экранами.

Оборудовать генератор специальным кожухом с внутренней шумоизоляцией и отводом выхлопных газов.

Дополнительную звукоизоляцию можно создать, обложив генератор мешками с песком.

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Зимой свет может быть только по 6-7 часов в день. Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

По его словам, если генерация и возможности по импорту останутся на том же уровне, как сейчас, то дефицит будет достигать под 35%.

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