Владельцев генераторов не будут штрафовать за превышение уровня допустимого шума от приборов. Об этом сообщается в Telegram-канале Кабинета министров Украины.
Там отметили, что соответствующая информация, которую распространяют отдельные СМИ, не соответствует действительности.
"Согласно приказу Минздрава № 463 допустимые уровни звука в помещениях жилых домов составляют 35-55 дБА днем и 25-35 дБА ночью, а на территории жилой застройки - 50-60 дБА днем и 40-50 дБА ночью. Однако указанные требования не применяются при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, других чрезвычайных ситуаций. А также в случаях, когда, например, шумные приборы и другое оборудование обеспечивают жизнедеятельность жилых и нежилых общественных зданий", - говорится в сообщении.Видео дня
В свою очередь в Министерстве здравоохранения дали советы, как снизить уровень шума от генератора. Так, самый дешевый и самый простой способ - установить генератор на расстоянии шести метров от жилых домов и спальных помещений.
Кроме того, стоит:
- Окружить генератор шумозащитными и акустическими экранами.
- Оборудовать генератор специальным кожухом с внутренней шумоизоляцией и отводом выхлопных газов.
- Дополнительную звукоизоляцию можно создать, обложив генератор мешками с песком.
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Зимой свет может быть только по 6-7 часов в день. Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.
По его словам, если генерация и возможности по импорту останутся на том же уровне, как сейчас, то дефицит будет достигать под 35%.
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