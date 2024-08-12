Родители юноши считают, что доказательств вины их сына в убийстве нет.

Родители 18-летнего Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион, в очередной раз заявили о непричастности их сына к совершению преступления. Об этом они сказали в интервью 11 каналу.

"Мой сын не способен, он этого не делал. Он приехал встретиться с друзьями, погулять по Львову и все. Вернулся домой и дальше вел нормальную, обычную жизнь. А это - другое дело и надо искать настоящих убийц и заказчиков. Это никак не связано с моим сыном. Доказательств действительно нет", - отметила мать подозреваемого Елена Зинченко.

Также его отец Федор высказался по поводу якобы найденной полицией в их квартире записки сына, в которой он написал, что "скрывал это от родителей ради их безопасности".

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"Следствие не рассказывало о существовании этого письма и тем более о его содержании. Я был на допросе, и следователь ничего такого не говорил. Также не показал мне, что он переписывался с какими-то ультраправыми движениями. Этого нет в ходатайстве об избрании меры пресечения. Поэтому вообще с доказательной базой все очень печально", - считает Зинченко.

Также он утверждает, что сын даже не знал, кто такая Фарион.

"У нас в семье никто не знал этой фамилии... Слава к украинскому языку относился с уважением. Он много читал, очень интересовался украинским национализмом - Степаном Бандерой, Романом Шухевичем, Евгением Коновальцем. Поэтому у них с Фарион, скорее всего, общее отношение к украинскому языку, - сказал Федор Зинченко.

Убийство Ирины Фарион во Львове

19 июля во Львове стреляли в известного языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и умерла в больнице.

25 июля в Днепре задержали 18-летнего парня, который может быть причастен к убийству.

Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и арестовали до 22 сентября. Подозреваемый - Вячеслав Зинченко. Он не признает себя виновным и отказывается давать показания.

5 августа апелляционный суд не согласился отпустить Зинченко под домашний арест. Его родители не верят, что сын мог убить Фарион.

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