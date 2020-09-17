Протесты и массовые задержания продолжаются в Беларуси уже более месяца.

Благотворительный фонд "Беларусь будущего" будет помогать с поступление в украинские ВУЗы студентам, которых отчислили в Беларуси за протесты против Лукашенко.

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Об этом в своем Telegram сообщил белорусский оппозиционер Валерий Цепкало.

«Мы информируем о том, что студентам, которых незаконным путем отчислили с белорусских ВУЗов, наш фонд оказывает помощь на территории Украины с поступлением в Украинские университеты», – указал он.

Он также призвал молодых людей обращаться за помощью или информацией, указав контактный адрес электронной почты.

Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били. Сотни людей пострадали, официально известно о трех погибших протестующих.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.

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Автор: Дмитрий Захаров