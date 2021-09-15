Женщина два года боролась за жизнь, но ее организм не выдержал.

В Харькове умерла 30-летняя полицейская, которая одна из первых начала работать в патрульной полиции. Женщина боролась с онкологией, однако болезнь оказалась сильнее.

О смерти полицейской сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины в Facebook.

Женщина работала в патрульной полиции с 2015 года. Она присоединилась к рядам учреждения почти в начале работы организации, одной из первых.

"После длительной борьбы с онкологической болезнью ушла из жизни Анастасия Забродина — патрульная полицейская из Харькова. Ей было всего 30 лет... Почти два года Анастасия отважно боролось с болезнью. Сегодня ее сердце внезапно остановилось", - говорится в сообщении.

У полицейской был муж. Кроме этого, осиротел маленький сын женщины, потерявший мать.

"Выражаем свои глубочайшие соболезнования родным и близким Анастасии. Наши сердца полны печали. Вечная память", - добавили в пресс-службе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что во Львове попрощались с ветераном АТО Маланичем. Ему было всего 45 лет, военный скоропостижно скончался 13 сентября.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко