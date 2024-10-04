В некоторых школах в этом году могут отменить осенние каникулы из-за сложностей с отоплением.

Осенние каникулы даются школьникам для восстановления сил и небольшого отдыха. После начала учебного года дети ожидают их с большим нетерпением. Однако в этом учебном году война вносит коррективы в привычное планирование учебного года.

Когда осенние каникулы в 2024-2025 учебном году

Каждое учебное заведение самостоятельно решает, когда начинаются осенние каникулы. Однако Министерство образования дает рекомендации для школ насчет того, когда лучше всего проводить каникулы.

В 2024 году Минобразования советует школам отпустить школьников отдыхать в период с 28 октября по 3 ноября. Администрация школы может перенести эти даты, а также продлить или сократить время каникул исходя из эпидемиологической, военной обстановки или отопления в классах.

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Также известны приблизительные даты остальных каникул. Так, зимние каникулы рекомендуется провести с 30 декабря 2024 года по 10 января 2025 года. Рекомендованные для школ даты весенних каникул - с 24 по 30 марта 2025 года. Суммарная продолжительность всех дней отдыха (не считая летних) по закону должна составлять не меньше 30 дней.

Где отменят осенние каникулы 2024

В этом году могут отменить осенние каникулы в некоторых школах из-за российских обстрелов энергетический инфраструктуры. Зима 2024-2025 года ожидается сложной. Чтобы перебои в отоплении и освещении меньше затронули школы зимой, осенние каникулы могут отменить и "присоединить" их к зимним.

Отмена каникул наиболее вероятна в прифронтовых регионах, которые сильнее всего страдают от обстрелов.

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