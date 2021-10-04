Совсем недавно в Украине начался учебный год, но многие школьники уже грезят о каникулах. Первые каникулы в учебном году ученики закону получат в октябре. Министерство образования дает рекомендации по введению каникул, но школы могут их не придерживаться. Также учебный процесс может нарушить ухудшение ситуации с коронавирусом.
Школьные каникулы в 2021 году: все даты
Каждая школа назначает даты каникул по своему усмотрению, но есть общие рекомендации для всех учебных заведений. Министерство образование рекомендует проводить каникулы в такие даты:
- осенние каникулы — с 25 до 31 октября 2021 года;
- зимние каникулы — с 25 декабря 2021 года до 9 января 2022 года;
- весенние каникулы — с 28 марта по 3 апреля 2022 года;
- летние каникулы — с 1 июня по 31 августа 2022 года.
Школьники также будут отдыхать в праздничные дни, объявленные выходными:
- 14 октября – День защитника Украины;
- 25 декабря – Рождество;
- 8 марта – Международный женский день;
- 25 апреля – Пасха;
- 1 мая – День труда;
- 9 мая – День Победы.
Однако из-за карантина даты каникул могут измениться. Так, в 2020 году осенние каникулы в большинстве школ проводили с 15 по 30 октября, а после окончания каникул обучение перевели на дистанционный формат.
Напомним, что украинские школы продолжат работать в привычном режиме только в зеленой зоне карантина. Если же область переведут в желтую, оранжевую или красную зону, то школа продолжит обучение только если 80% персонала будут вакцинированы. В противном случае обучение переведут в дистанционный режим.
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