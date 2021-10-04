На осенние каникулы в школах может повлиять ситуация с коронавирусом.

Совсем недавно в Украине начался учебный год, но многие школьники уже грезят о каникулах. Первые каникулы в учебном году ученики закону получат в октябре. Министерство образования дает рекомендации по введению каникул, но школы могут их не придерживаться. Также учебный процесс может нарушить ухудшение ситуации с коронавирусом.

Школьные каникулы в 2021 году: все даты

Каждая школа назначает даты каникул по своему усмотрению, но есть общие рекомендации для всех учебных заведений. Министерство образование рекомендует проводить каникулы в такие даты:

осенние каникулы — с 25 до 31 октября 2021 года;

зимние каникулы — с 25 декабря 2021 года до 9 января 2022 года;

весенние каникулы — с 28 марта по 3 апреля 2022 года;

летние каникулы — с 1 июня по 31 августа 2022 года.

Школьники также будут отдыхать в праздничные дни, объявленные выходными:

14 октября – День защитника Украины;

25 декабря – Рождество;

8 марта – Международный женский день;

25 апреля – Пасха;

1 мая – День труда;

9 мая – День Победы.

Однако из-за карантина даты каникул могут измениться. Так, в 2020 году осенние каникулы в большинстве школ проводили с 15 по 30 октября, а после окончания каникул обучение перевели на дистанционный формат.

Напомним, что украинские школы продолжат работать в привычном режиме только в зеленой зоне карантина. Если же область переведут в желтую, оранжевую или красную зону, то школа продолжит обучение только если 80% персонала будут вакцинированы. В противном случае обучение переведут в дистанционный режим.

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Автор: Екатерина Пулатова