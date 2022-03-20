Венгерские таможенники, в свою очередь, заметили эти деньги.

Украинские таможенники на Закарпатье "не заметили" вывозимые из Украины 28 млн $ и 1.3 млн €.

Об этом написал Сеяр Куршутов в своем Facebook.

Венгерские таможенники, в свою очередь, заметили эти деньги и после многочасовых разборок, сумму пришлось задекларировать.

"Тем, кто верит в случайности сообщаю, что в последнее время, подобная услуга на Закарпатской таможне стоит от 3 до 7.5% в зависимости от суммы и уровня просящего. В других западных регионах ситуация не лучше", - написал он.

Также он опубликовал фамилии промышляющих этим таможенников и пограничников.

"Пункт пропуска Вилок закарпатская таможня. Начальник - Безсмертний И.И. Старший смены ДМСУ - Худа Василий, старший инспектор - Буряк Богдан, главный инспектор - Симочко Валерий, инспектор - Кабаль Михаил, инспектор - Самов Александр", старший инспектор - Чейпиш Юрий", - сообщил Куршутов.

На закарпатской таможне УНИАНу отказали в комментариях и заявили, что "это уровень Государственной таможенной службы".

Как сообщал УНИАН, ранее польские волонтеры, которые привозят в Украину гуманитарную помощь и помогают вывозить за границу украинских беженцев, начали жаловаться на взятки на украинской таможне.