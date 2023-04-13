Сам митрополит, в миру Орест Березовский, утверждал, что отказался от гражданства России.

Российский паспорт митрополита УПЦ МП Онуфрия, главы связанной с Москвой православной церкви в Украине, не обнаружился в базе аннулированных паспортов МВД России.

Как выяснило "Агентство", поисковая система главного управления по вопросам миграции МВД России содержит перечень недействительных паспортов. "Агентство" не нашло в этой базе документ, выданный на имя Ореста Березовского. Cудя по всему, паспорт у священника всё же остался.

Российский паспорт Онуфрия - детали

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Расследователи из "Украинской правды" выяснили, что митрополит УПЦ МП Онуфрий имеет российское гражданство. Журналисты ссылаются на выписку из реестра РФ, в которой указано, что в марте 2002 года Онуфрий получил российский паспорт в Москве, а в 2003 году он получил еще и загранпаспорт.

В свою очередь Онуфрий заявил, что в прошлом имел российское гражданство, но сейчас у него только украинский паспорт.

Митрополит Православной церкви Украины Евстратий Зоря прокомментировал скандал вокруг российского гражданства главы Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрия. Украинский священнослужитель считает, что своим заявлением глава УПЦ МП доказал ментальную зависимость от "русского мира".

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