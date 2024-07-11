Политический консультант Алексей Ковжун раскритиковал украинских блогеров, призывавших Киев подписать любой мир на условиях лидера РФ Владимира Путина после российского ракетного удара по детской больнице "Охматдет".
В эфире проекта "Тема с Мосейчук" он выразил мнение, что эти блогеры просто отрабатывали российские деньги.
"Это люди, которые писали о том, что "о, смотрите, какой классный стакан, покупайте его. А еще такая ручка - и будет вам счастье". И тут они вдруг начали писать о том, что нужно мириться. Причем, начали это делать одновременно", - заявил Ковжун.
Политконсультант убеждён, что здесь четко прослеживается след работы российских информационных технологов.
"Эта кнопка - ракеты полетели, и эта кнопка - и блоггеры написали. Это не две истории, а одна. Я на этом настаиваю", - сказал Ковжун.
Он добавил, что это классическая тактика террористов - напугать и объяснить.
"Ты на камеру стреляешь человеку в голову, и говоришь, что если там не будет вертолета и 10 миллионов долларов - я убью других. Потому что если ты просто убиваешь - все будут ужасаться и спрашивать, что это значит. Ты должен объяснить. И они объяснили. Через этих "блогеров", - сказал эксперт.
Он уверен , что "это не украинские блогеры, а это люди, которые на рынке".
Заявления блогеров после удара по "Охматдету"
Российские оккупанты 8 июля осуществили массированный обстрел Украины, выпустив по городам и людям 40 ракет. В результате обстрела наибольшие разрушения понесла детская больница "Охматдет" в Киеве, где на момент взрывов находилось более 600 человек. В то время как вся страна переживала трагедию и помогала пострадавшим, украинские блогеры выражали свое возмущение политиками и предлагали "мирные планы" окончания войны.
"Рекомендации" инфлюенсеров вызвали шквал критики в их сторону. Реакция известных общественных деятелей и волонтеров не заставила себя долго ждать. Они резко прокомментировали заявления блогеров о "политических игрищах" и "мирных переговорах".
Блогера Анастасию Умку вызвали в Службу безопасности Украины. Известно, что после атаки РФ на детскую больницу "Охматдет" девушка вместе с другими блогерами призвала к "миру" с Россией.