Политконсультант убеждён, что здесь четко прослеживается след работы российских информационных технологов.

Политический консультант Алексей Ковжун раскритиковал украинских блогеров, призывавших Киев подписать любой мир на условиях лидера РФ Владимира Путина после российского ракетного удара по детской больнице "Охматдет".

В эфире проекта "Тема с Мосейчук" он выразил мнение, что эти блогеры просто отрабатывали российские деньги.

"Это люди, которые писали о том, что "о, смотрите, какой классный стакан, покупайте его. А еще такая ручка - и будет вам счастье". И тут они вдруг начали писать о том, что нужно мириться. Причем, начали это делать одновременно", - заявил Ковжун.

Политконсультант убеждён, что здесь четко прослеживается след работы российских информационных технологов.

"Эта кнопка - ракеты полетели, и эта кнопка - и блоггеры написали. Это не две истории, а одна. Я на этом настаиваю", - сказал Ковжун.

Он добавил, что это классическая тактика террористов - напугать и объяснить.

"Ты на камеру стреляешь человеку в голову, и говоришь, что если там не будет вертолета и 10 миллионов долларов - я убью других. Потому что если ты просто убиваешь - все будут ужасаться и спрашивать, что это значит. Ты должен объяснить. И они объяснили. Через этих "блогеров", - сказал эксперт.

Он уверен , что "это не украинские блогеры, а это люди, которые на рынке".

Заявления блогеров после удара по "Охматдету"

Российские оккупанты 8 июля осуществили массированный обстрел Украины, выпустив по городам и людям 40 ракет. В результате обстрела наибольшие разрушения понесла детская больница "Охматдет" в Киеве, где на момент взрывов находилось более 600 человек. В то время как вся страна переживала трагедию и помогала пострадавшим, украинские блогеры выражали свое возмущение политиками и предлагали "мирные планы" окончания войны.

"Рекомендации" инфлюенсеров вызвали шквал критики в их сторону. Реакция известных общественных деятелей и волонтеров не заставила себя долго ждать. Они резко прокомментировали заявления блогеров о "политических игрищах" и "мирных переговорах".

Блогера Анастасию Умку вызвали в Службу безопасности Украины. Известно, что после атаки РФ на детскую больницу "Охматдет" девушка вместе с другими блогерами призвала к "миру" с Россией.

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