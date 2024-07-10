Звезды сети отреагировали на обстрел "Охматдета".

Российские оккупанты 8 июля осуществили массированный обстрел Украины, выпустив по городам и людям 40 ракет. В результате обстрела наибольшие разрушения понесла детская больница "Охматдет" в Киеве, где на момент взрывов находилось более 600 человек. В то время как вся страна переживала трагедию и помогала пострадавшим, украинские блогеры выражали свое возмущение политиками и предлагали "мирные планы" окончания войны.

"Рекомендации" инфлюенсеров вызвали шквал критики в их сторону. Реакция известных общественных деятелей и волонтеров не заставила себя долго ждать. Они резко прокомментировали заявления блогеров о "политических игрищах" и "мирных переговорах".

Первой звездой сети, которая выразила свое возмущение относительно политического руководства была Владислава Роговенко. Блогерша участвовала в различных телевизионных шоу, а сейчас активно ведет свой блог в Instagram. Женщина после обстрела Киева гневно заявила, что в войне виноват не сумасшедший диктатор Путин, а "власть с обеих сторон".

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"Я в шоке от новостей! Пусть клоун едет и договаривается о мире! Хватит невинных смертей и этого ужаса. Ну сколько это будет продолжаться? Моей ярости нет предела. Я ненавижу власть с обеих сторон", - написала Роговенко.

Со своим комментарием не замедлила и блогерша-миллионница Юлия Вербинец, она же Верба. 21-летняя девушка на миллионную аудиторию заявила, что украинцы гибнут от того, что "нашу страну обворовывает наша же власть".

"Мир видит, и ничего не делает. Нашу страну обворовывает наша же власть. Гибнут детишки и люди. Рушатся судьбы и жизни. Планы и мечты", - отреагировала Верба.

Блогерша Мила Бараева с 223 тысячами подписчиков написала в Instagram, что атака оккупантов на Украину 9 июля - это следствие "политических игрищ".

"Прекратите уже это наконец. Мне по**й, как, лишь бы дети больше не умирали от ваших политических игрищ", - подчеркнула она.

К когорте "недовольных" присоединился экс-супруг певицы Анны Тринчер, блогер Александр Волошин. В своем Instagram он опубликовал видео, в котором утверждал, что Украина "не справляется" с войной и "нужно искать другой путь" к миру.

"Надо быть намного умнее, потому что мы сейчас не вывозим эту войну... Надо сыграть по их (россиян - УНИАН) правилам", - выдал скандальный инфлюенсер.

Реакция известных волонтеров и общественных деятелей на заявления блогеров

Другие инфлюенсеры, волонтеры и общественные деятели возмутились высказываниями горе-блогеров. Они убеждены, эти люди несут неправильный месседж в общество и распространяют пророссийские нарративы. Одним из тех, кто осудил позицию блогеров, был волонтер Сергей Притула.

"Так называемые блогеры-инфлюенсеры, по странному стечению обстоятельств, начали синхронное нытье с какими-то нескрываемыми российскими нарративами... Обычно эти инфлюенсеры появлялись в инфопространстве с очередными фото своих задниц в бассейнах, рекламой онлайн казино и т.д.", - написал общественный деятель.

Военная теробороны Киева, инструктор по тактической медицине Мария Назарова отреагировала на призывы блогеров к так называемому миру с РФ. Она также отметила, что инфлюенсеры распространяли российскую пропаганду в сети.

"Так, сегодня (8 июля - УНИАН) был еще один день, когда российские ракеты уничтожали больницы и жилые дома. Еще один день, когда е*а*утые блогеры-ракушки разгоняли российский нарратив о перемирии", - возмущенно высказалась военнослужащая.

Прокомментировали ситуацию и фотографы Константин и Влада Либеровы. Пара постоянно находится на фронте, снимая зверства войны.

"Второй день находимся в полном а*уе от комментариев под публикациями о в*ра*ых блогерах, которые после удара по Охматдету на многомиллионную аудиторию разносили пророссийские месседжи. Только один вопрос: а эти самые блогеры до 24-го февраля хоть раз выносили в публичную плоскость вопрос коррупции в Украине? Говорили что-то о власти, обворовывающей народ?" - подчеркнули Либеровы.

После шквала критики, которая полилась на блогеров, они попытались оправдаться за свои слова, но получилось не слишком хорошо. В частности, Верба и Волошин начали напоминать о свободе слова в Украине и писать, что они якобы "просто высказали свое мнение". А тех, кому не понравились их высказывания, призвали отписаться.

Напомним, ранее голливудская актриса рассказала о своем визите в "Охматдет" и поддержала украинцев.

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