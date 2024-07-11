По словам блогера, она понимает, почему ей позвонили с такой просьбой.

Блогера Анастасию Умку вызвали в Службу безопасности Украины. Известно, что после атаки РФ на детскую больницу "Охматдет" девушка вместе с другими блогерами призвала к "миру" с Россией.

"Утром я получила очень интересный звонок. Не могу сказать, что я была удивлена, но в ступор он меня поставил. Пригласили меня завтра на разговор в СБУ. Интересно послушать, что там они будут говорить. В принципе причину я понимаю, догадываюсь. Интересно-интересно живем. Буду держать вас в курсе, само собой, потому что вы моя семья, моя аудитория и уже нечего скрывать, давать заднюю", - сообщила она в своем Instagram.

После вражеского обстрела 8 июля Настя Умка вместе со своими коллегами призвали к мирным переговорам со страной-агрессором. Таким образом они имели в виду невозвращение оккупированных Россией территорий Украины и людей, которые ждут ВСУ и хотят мирно жить в независимой Украине.

"Я не знаю, сколько это все может продолжаться. Мне кажется, что все уже так за*бались и никому не надо границы 91 года. Уже все люди хотят мир, спокойствие и просто жить. Жить. Сколько еще должно уйти жизней, людей, чтобы это все остановилось? Я просто листаю эти фотографии и меня прям накрывает, я уже не знаю: или злость, или агрессия, или разочарование. Просто один вопрос в голове: когда это все, бл*ха, закончится?", - сказала тогда блогерша.

Российская атака на больницу "Охматдет" - реакция мира

В то же время известная американская актриса, звезда Голливуда Джессика Честейн отреагировала на трагедию, которая произошла в Киеве.

"Я посещала детей в больнице "Охматдет" в Киеве в 2022 году. Утром (8 июля - УНИАН) российские ракеты ударили по той самой больнице, которая была заполнена детьми, которые уже были в тяжелом состоянии, когда произошли эти атаки. Это заведение является крупнейшим в Украине детским медицинским центром и имеет жизненно важное значение для ухода за некоторыми наиболее больными детьми со всей страны", - отметила актриса.

В свою очередь представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что такой случай уже не первый, когда Россия намеренно наносит ракетный удар по мирным жителям Украины. По его словам, эта атака в очередной раз подчеркивает необходимость сдерживать российского диктатора Владимира Путина и продолжать оказывать помощь Украине.

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