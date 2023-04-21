Оксана Марченко ранее часто снималась в украинских шоу.

Украинский музыкант, волонтер и защитник Андрей Хлывнюк вспомнил о работе с путинисткой Оксаной Марченко. Их судьба пересеклась в 2015 году, когда Хлывнюк был судьей шоу "Х-Фактор", а одиозная артистка была ведущей этого же проекта. В интервью YouTube-каналу Pressing лидер "Бумбокса" рассказал, что старался избегать контакта с женой Медведчука.

"Я старался уже тогда с ней не общаться, мы поговорили одну минуту или две за все это время. У меня был разговор с директором телеканала, который меня нанимал на работу, и я просил, чтобы ее не было. И этот разговор закончился тем, что на то время жена (Оксана Марченко, - ред) за своего мужа (Виктора Медведчука, - ред) не отвечает. Были некоторые аргументы, которые склонили меня работать в проекте, кроме денег", - поделился Андрей Хлывнюк.

Лидер "Бумбокса" признался, что за работу в шестом сезоне проекта он получил около 100 тысяч долларов, и такой гонорар был для него действительно "космической" суммой.

Кто такая Оксана Марченко

Телеведущая и журналистка, жена пророссийского украинского политика и кума Владимира Путина Виктора Медведчука. Ранее Марченко часто работала в Украине, однако после начала полномасштабной войны нашу страну не посещала.

Также УНИАН писал, что Маша Ефросинина вспомнила негативный опыт, связанный с Оксаной Марченко.

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