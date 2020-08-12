Киев переплачивает более миллиарда гривень на строительстве Окружной дороги – нардеп

При этом вместо речного песка на строительстве используется строительный мусор, утверждает Александр Дубинский.

На дорогу, которая строится между улицами Рокоссовского и Вышгородской, Киев тратит 1,4 миллиарда гривень, при фактической стоимости примерно в 300 миллионов - именно столько стоит строительство обычной эстакады.

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Об этом заявил народный депутат (фракция «Слуга народа») Александр Дубинский, представляя проект новой киевской объездной дороги.

«Компания «Еко-Буд-Трейд» получила из бюджета на строительство относительно небольшого участка 1,4 миллиарда гривень, а это превышает стоимость строительства примерно на миллиард гривень. При этом вместо речного песка используется строительный мусор. К сожалению, несмотря на наличие доказательств, Генеральная прокуратура, даже после смены руководства, бездействует. Именно поэтому мы должны обсуждать проект новой киевской объездной дороги», - рассказал Дубинский.

Он отметил, что старая кольцевая дорога – единственная не законченная в Европе, а из четырех участков пока построены только две. В целом государство должно потратить 80 миллиардов гривень для строительства объездной дороги вокруг Киева.

Что касается проблемы отселения жителей и владельцев приусадебных участков, которые будут на пути строительства киевской объездной дороги, то нардеп пообещал, люди получат честные компенсации.

«Все тендеры, проектирование и договоренности с обществом будут сделаны качественно. Вместе с тем хочу обратить внимание, что многие участки выкуплены частными лицами, которые связаны с бывшим заместителем министра регионального строительства Львом Парцхаладзе. И с этими участками будет проблема, поэтому государству придется за средства налогоплательщиков эти участки выкупать. А если мы сейчас, в начале проектирования, поднимем этот вопрос и обратимся в прокуратуру, то сможем эти участки вернуть в собственность государства. Ведь я уверен, можно доказать преступный умысел при их присвоении компаниями Парцхаладзе. Кстати, его брат Георгий Цагареишвили, является руководителем областной организации партии «ЕС», поэтому это будет и политическое противостояние», - пояснил Александр Дубинский.

Коррупция на строительстве Окружной дороги

Ранее блогер Александр Зубченко сообщал, что Мэр Киева Виталий Кличко и экс-председатель Фракции Леонида Черновецкого в Киевсовете Денис Комарницкий “распилили” 350 млн грн, которые были выделены из госбюджета на строительство Большой Окружной дороги.

По его словам, деньги выделили без конкурса. Договор был заключен с фирмой “Эко Буд Трейд”. Которая, согласно расследованию Bihus.Info, подконтрольна смотрящему Денису Комарницкому.

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