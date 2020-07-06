Кличко отдал фирме Комарницкого более 350 миллионов гривень без проведения тендера - блогер

Мэр Киева Виталий Кличко и экс-председатель Фракции Леонида Черновецкого в Киевсовете Денис Комарницкий “распилили” 350 млн грн, которые были выделены из госбюджета на строительство Большой Окружной дороги.

Об этом в Facebook сообщил блогер Александр Зубченко.

“Оказывается, прокуратура расследует факт распила мэром Кличко и смотрящим Комарницким 354 млн гривен, которые были выделены на строительство участка Большой Окружной. Дело было так: в апреле 2020 года КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева” выделило указанные средства на дополнительные работы по строительству отрезка дороги протяженностью 1,8 км. Формально выделило КП, но мы же все понимаем, что без непосредственного участия и прямого согласования мэра суммы такого порядка, да еще и на важные столичные проекты, не распределяются”, - подчеркнул блогер.

Он отметил, что на первый взгляд тут ничего зазорного нет, так как дороги надо строить, если бы не несколько “но”.

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“Деньги выделили, во-первых, без конкурса - а по так называемой “переговорной процедуре”. А, во-вторых, договор заключен с фирмой “Эко Буд Трейд”. Которая, согласно расследованию Bihus.Info, подконтрольна смотрящему Денису Комарницкому. Кстати, информация об этом была получена еще в ходе обысков в офисе Комарницкого осенью 2019 года. Но это не помешало Кличко продолжить сливать бюджетные средства на эту фирму-прокладку”, - возмутился Зубченко

По его словам, теперь прокуратура Киева наконец обратилась в суд с иском о признании недействительным заключенного договора.

“Кстати, о том, что "Эко Буд Трейд" является банальной прокладкой, то есть не занимается строительством самостоятельно, а просто получает и перераспределяет бюджетные средства, сообщил тот же Бигус. Самое интересное, что среди крупных тендеров компании - 6 млрд гривен на достройку Подольско-Воскресенского моста. Ну и для полноты картины не стоит забывать, что всего таких фирм у Комарницкого около 40. Конечно, Кличко отказывается признавать факты распила бюджета Киева и свою связь с Комарницким. Но, повторюсь, без его одобрения эти аферы не смогли бы быть реализованы. А значит, вероятнее всего, наш мэр в доле со смотрящим и всей строительной мафией Киева”, - резюмировал Александр Зубченко.

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