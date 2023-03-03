Цель проекта - закупить 25 разведкомплексов общей стоимостью 325 миллионов гривен

По состоянию на 3 марта в рамках совместной инициативы сети ОККО и фонда "Вернись живым" - "ОКО за ОКО", аккумулировано уже 260 миллионов гривен на 20 разведкомплексов "ШАРК" для военных.

Напомним, цель проекта - закупить 25 разведкомплексов общей стоимостью 325 миллионов гривен. В эту сумму будет входить закупка 25 авто с пунктом управления комплексами, 75 беспилотных летательных аппаратов и 25 пусковых установок.

Для этого сеть ОККО с 1 ноября 2022 года перечисляет по 1 гривне со стоимости каждого литра брендовых видов топлива PULLS 95 и PULLS DIESEL в фонд Шарков. Приобретенные комплексы "Вернись живым" распределит, опираясь на текущую ситуацию на фронте и рекомендации Генштаба ВСУ.