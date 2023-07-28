Движение сопротивления насчитывает более сотни активных участниц из разных временно оккупированных городов и еще сотни женщин и девушек приобщаются на непостоянной основе.

На оккупированных армией РФ территориях на юге Украины действует женское движение сопротивления "Злая мавка". Его участницы напоминают российским военным, что им в Украине не рады. Об этом движении рассказывает в своем материале DW.

Как рассказывает издание, движение сопротивления основали три подруги из оккупированного Мелитополя. По словам одной из основательниц движения, эта идея возникла во время посиделок на кухне.

"Приближалось время восьмого марта, и мы понимали, что наверняка будут акции от оккупантов, когда бабушкам возле магазинов дарят одинокий цветок. Мы решили показать им, что они нас не купят цветами, что мы знаем, чего хотим, а именно - возвращения Украины", - отмечает она.

Видео дня

В противовес "оркам", девушки выбрали для себя образ "мавок".

Одна из трех подруг - художница - взялась за создание открыток с изображением девушки, бьющей букетом российского военного, с надписью "Не хочу цветов, хочу мою Украину". Другие девушки работали над чат-ботом в Telegram, с помощью которого все желающие жительницы оккупированных территорий могли получить листовки в цифровом виде, распечатать и расклеивать в своем городе.

Что делают "мавки"

Как отмечает одна из участниц движения сопротивления из Симферополя, она присоединилась к движению через Telegram-канал. Первой ее задачей было собирать информацию. Впоследствии ее начали просить расклеить открытки с изображениями мавок или нарисовать граффити - сине-желтые флаги или проукраинские надписи.

Отмечается, что обычно результаты работы активистки фотографируют или снимают на видео. Затем сооснователи движения выкладывают материалы в Telegram-канале "злая мавка", который по состоянию на июль 2023 года имеет почти шесть с половиной тысяч подписчиков.

Еще одна разновидность контента - сжигать российскую символику и снимать это на видео или фотографировать.

Сколько "злых мавок" на оккупированных территориях

По словам одной из основательниц движения, оно насчитывает более сотни активных участниц из разных временно оккупированных городов. По ее словам, еще сотни женщин и девушек приобщаются на непостоянной основе: сообщают о блокпостах, на которых россияне осуществляют проверки и обыски, зданиях, где дислоцируются российские военные, прикрываясь местным населением, или госпиталях, которые работают исключительно на нужды оккупационных войск. Также "мавки" собирают истории женщин, находящихся в оккупации.

Цель движения сопротивления, по словам одной из соучредительниц - не дать оккупантам забыть, что в Украине им не рады. Кроме того, "мавки" утверждают, что действуют в противовес засилью российской пропаганды на временно оккупированных территориях.

В Мелитополе активно действует движение сопротивления

В частности, за неделю здесь нашли убитыми четырех российских захватчиков.

Также в июле партизаны из движения "АТЕШ" сообщили, что уничтожили в оккупированном селе Большие Копани два российских грузовика. В результате операции были ликвидированы шесть российских захватчиков.

Весной партизаны взорвали начальника участковых "полиции" Мелитополя Сергея Сковырко.

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