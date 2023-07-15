Уничтожено не менее шести захватчиков.

Партизанское движение "АТЕШ"заявил об операции по уничтожению двух грузовиков вместе с личным составом оккупационной армии.

Как сообщил "АТЕШ"в Telegram, подтверждена ликвидация шестерых оккупантов и повреждение двух грузовиков ВС РФ на Херсонщине. Операцию провели вчера, 14 июля, во временно оккупированном селе Большие Копани.

"14.07.23 в 12: 00 агент движения "АТЕШ" устроил подрыв на стоянке грузовых авто оккупантов в селе Великие Копани Херсонской области. Стоянка находилась напротив неработающей АЗС "Укрнафта" на улице Ленина, 34. В результате подрыва 6 военных ВС РФ были уничтожены, 2 грузовика, которые их перевозили, – повреждены", - говорится в сообщении.

Война в Украине - последние потери россиян

Как сообщал УНИАН, в течение суток Вооруженные Силы Украины поразили, в частности склады боеприпасов, артиллерийские средства и средства противовоздушной обороны российских оккупантов.

За сутки 14 июля украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава российских оккупантов и один – по зенитно-ракетному комплексу врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии ударили по девяти артиллерийским средствам противника на огневых позициях.

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